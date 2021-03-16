В Петрозаводске водитель "Нивы" врезался в кроссовер, сдавая назад, и уехал с места ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла на пересечении улиц Судостроительная и Кемская.

По сообщению ДТП ПТЗ, в минувший вторник, 16 марта, в 18:47 на Ключевой произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и Volvo. Машины выезжали с улицы Судостроительная на улицу Кемская.

ДТП произошло на перекрестке. Судя по видео, водитель "Нивы" совершал маневр движения задним ходом. После столкновения с кроссовером, Chevrolet Niva продолжила движение.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее водитель устроил ДТП на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Ригачина и скрылся с места происшествия.