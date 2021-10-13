В Петрозаводске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе (ВИДЕО)

На проспекте Александра Невского водитель внедорожника сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Сегодня, 13 октября, на проспекте Александра Невского в районе дома № 65 автомобилист сбил несовершеннолетнего, переходившего улицу по пешеходному переходу, не оборудованному светофорами. Произошедший в 14.25 инцидент зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, несовершеннолетний пересекал проспект Александра Невского, когда его сбил автомобиль Volkswagen Tiguan, выехавший со Станционной улицы на проспект в сторону перекрестка с улицей Мерецкова. Ребенок, побежавший непосредственно перед машиной, ударился о капот и упал на дорогу, но почти сразу поднялся и самостоятельно отошел к краю проезжей части. Водитель подбежал к пострадавшему, затем они вместе сели в автомобиль.

Как уточнили в ГИБДД, пострадавшему ребенку 10 лет. Водитель самостоятельно отвез его на медицинский осмотр, тяжесть вреда уточняется. По факту ДТП проводится проверка.