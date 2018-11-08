В Петрозаводске водитель получил травмы, проехав на "красный"

На перекрестке улиц Шотмана и Чапаева произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшие сутки в 20.30 водитель автомобиля Opel Vectra выехал на регулируемый перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и совершил столкновение с туристическим автобусом Mercedes, который двигался по правилам.

В результате ДТП 19-летний водитель иномарки, нарушивший прапвила, получил травмы. Ему назначили амбулаторное лечение.