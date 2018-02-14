В Петрозаводске волейболистки поборются за Кубок председателя горсовета

В ближайшие выходные пройдет волейбольный турнир среди женских команд.

В Петрозаводске 16-18 февраля состоятся соревнования по волейболу среди женских команд на Кубок председателя Петросовета.

Соревнования будут проходить в спортивном зале ДЮСШ №4 в торговом центре "Десяточка" на ул. Ключевая, 14. В турнире принимают участие пять команд: "Северянка", "Карелочка", "ДЮСШ-4", "ЭкоДар" и "Зеон". Все команды сыграют друг с другом в круговом формате. Победитель определится по количеству набранных очков.

Состязания откроются в пятницу в 18.00 игрой между "Северянкой" и "ДЮСШ 4". Пять игр пройдут в субботу. Турнир завершится четырьмя матчами в воскресенье. По окончании соревнований состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров. С расписанием игр можно ознакомиться здесь.

Кубок председателя Петросовета по волейболу проводится третий год подряд. Дважды в соревновании побеждала команда "Альта". В декабре женская команда ДЮСШ №4 вместе с командой юношей завоевали два первых места на Первенстве СЗФО и получили право выступить в полуфинале Первенства России в марте.

Вход в спортивный зал ТЦ "Десяточка" свободный.

Прямую трансляцию соревнований можно смотреть по ссылке.