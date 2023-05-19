В Петрозаводске волонтеры пытаются спасти кошку, которую пьяные хозяева бросили умирать

Зоозащитники собирают деньги на лечение кошки, пострадавшей от удара током.

Активисты из фонда «Рекс» ищут деньги на лечение кошки Муси. Она жила в семье пьющих хозяев, которые не заботились о питомце и отпускали гулять на улицу. Когда кошка попала в электрощитовую, люди не пустили ее домой и оставили умирать во дворе.

Как зоозащитники нашли Мусю и что требуется для ее спасения, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».