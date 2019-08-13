В Петрозаводске волонтеры выгуляют собак из приюта и соберут им корм и медикаменты

В столице Карелии пройдет акция "Лучший друг", во время которой любой желающий сможет помочь животным, у которых нет хозяина.

Акция "Лучший друг" проходит 17 августа одновременно в 40 регионах страны во Всемирный день бездомных животных. Об этом сообщает Центр корпоративного волонтерства DaDobro.

Уже 4 года подряд волонтеры и горожане собирают корм, медикаменты, игрушки и выгуливают собак из зооприютов. В прошлом году за один день волонтеры вывели на прогулку 800 собак, в этом году количество планируется увеличить втрое. Организаторы планируют привлечь внимание к проблемам приютов и собрать как можно больше корма, игрушек и необходимых лекарств вместе с сотрудниками компаний-партнеров.

В Петрозаводске желающие могут поехать в Первый петрозаводский общественный приют вместе с волонтерами "ДаДобро" и там познакомиться поближе с животными, погулять с ними. Для этого нужно связаться с координатором акции в Петрозаводске, контакты которого доступны на сайте проекта. Прогулка запланирована на 16 августа.

Организаторы предлагают принять участие в акции также компаниям, представители которых могут установить в офисе боксы для сбора необходимого приютам и потом также отправиться туда вместе с волонтерами.

Также 16 августа в Петрозаводске в Карельском региональном Центре молодежи, координаторы Центра поддержки гражданских инициатив проведут фотовыставку собак из приютов. На снимках будет описание питомцев: их возраст, пол, характер, а также контактный номер приюта, где живет собака. Желающие смогут познакомиться с собаками вживую, стать их кураторами или забрать домой.