В Петрозаводске вор не смог продать зимой украденные сланцы и кроссовки и выкинул свою добычу

Житель столицы Карелии, укравший из магазина на Ключевой обувь, не смог сбыть товар.

Полицейские в Петрозаводске раскрыли кражу из торгового центра, расположенного в микрорайоне Ключевая, сообщили в МВД Карелии. 20-летний подозреваемый сознался в том, что совершал хищения в вечернее время, когда в ТЦ работал только один магазин. Зайдя в торговый центр молодой человек проникал в помещения закрытых торговых точек: так он похитил 6 пар кроссовок и сланцы из магазина одежды и обуви. А затем, через несколько дней, из отдела оператора сотовой связи он украл парогенератор.

В полицию о происшествиях заявляли продавцы, вышедшие на работу на следующее утро. Общий ущерб от хищений превысил 20 тыс. рублей. Подозреваемый сообщил, что украденную обувь продать не смог, поэтому выбросил, а парогенератор продал за 1500 рублей.

В отношении молодого человека заведены уголовные дела.

Ранее петрозаводчанин украл из магазина элитный алкоголь.