Петрозаводчанин украл из магазина элитный алкоголь

В полицию с заявлением о краже обратились продавцы одного из сетевых магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина украл со стеллажа с алкогольной продукцией несколько бутылок рома и виски, а после этого покинул зал.



Полицейские установили, что к происшествию причастен 24-летний житель Петрозаводска. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.



Спиртное злоумышленник выпил.



Ущерб превысил 4,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина украл еду из летнего дома в Карелии.