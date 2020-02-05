890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Правительство Карелии готовится к визиту Михаила Мишустина 5
Сегодня 14:57
Аквапарк может появиться в торгово-развлекательном центре Петрозаводска 1
Сегодня 15:56
Акела не промахнулся 2
Сегодня 15:30
"Предсказание" главы Минсельхоза Карелии о банкротстве ведущего в прошлом предприятия начало сбываться 14
Сегодня 11:07

Петрозаводчанин украл из магазина элитный алкоголь

Новости. Криминал
18:20, 05 Февраля 2020
фото: © EPA/FELIPE TRUEBA
Загрузка...

В полицию с заявлением о краже обратились продавцы одного из сетевых магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина украл со стеллажа с алкогольной продукцией несколько бутылок рома и виски, а после этого покинул зал.

Полицейские установили, что к происшествию причастен 24-летний житель Петрозаводска. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. 

Спиртное злоумышленник выпил.

Ущерб превысил 4,5 тысячи  рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина украл еду из летнего дома в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-05 20:50:46
Хорошо жить. А хорошо жить, ещё лучше! (с)
Беня
2020-02-05 19:04:17
Ну если аппарат свинтить ума нету, то увы, увы и увы. А была бы у него соображалка, сидел бы дома тихо и аппарат караулил, и вааще ему бы ентот презренный магазин стал бы не нужен :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
Будет хуже? Или лучше? 5
Как смена российского правительства скажется на реализации ФЦП развития Карелии.
"Как же карелы без дров?" 8
04.02.2020 13:52
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
04.02.2020 11:40
Как федеральный центр занимается бреднями в Карелии 13
03.02.2020 15:03
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 9
31.01.2020 11:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:30
Кофе со сливками
Акела не промахнулся 2
Валерий Тольский в свои 80 лет ходит на охоту, гоняет на квадрацикле и не печалится о том, что его советов больше не спрашивают.  
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»