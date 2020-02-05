Петрозаводчанин украл из магазина элитный алкоголь

В полицию с заявлением о краже обратились продавцы одного из сетевых магазинов, сообщили в МВД Карелии.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина украл со стеллажа с алкогольной продукцией несколько бутылок рома и виски, а после этого покинул зал.
Полицейские установили, что к происшествию причастен 24-летний житель Петрозаводска. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.
Спиртное злоумышленник выпил.
Ущерб превысил 4,5 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчина украл еду из летнего дома в Карелии.
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