В Петрозаводске вор вынес деньги из магазина вместе с сейфом

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Кража произошла в магазине на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратилась продавец одного из сетевых магазинов микрорайона Древлянка. Она сообщила, что из подсобного помещения похищен сейф, в котором хранились 20 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 34-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, находясь в торговой точке, он дождался момента, когда никого не будет рядом, забежал в подсобку, похитил сейф, после чего скрылся.
Впоследствии он вскрыл его, а деньги потратил на личные нужды.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.
Ранее судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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