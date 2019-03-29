В Петрозаводске вор вынес деньги из магазина вместе с сейфом

Кража произошла в магазине на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась продавец одного из сетевых магазинов микрорайона Древлянка. Она сообщила, что из подсобного помещения похищен сейф, в котором хранились 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 34-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, находясь в торговой точке, он дождался момента, когда никого не будет рядом, забежал в подсобку, похитил сейф, после чего скрылся.

Впоследствии он вскрыл его, а деньги потратил на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.