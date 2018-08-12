В Петрозаводске восемь человек тушили пожар в автомобиле

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В столице Карелии на улице Машезерской около девяти часов утра загорелся автомобиль.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 12 августа в 09:10 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 человек и 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Петрозаводск, ул. Машезерская.
Пожар был ликвидирован уже через восемь минут, в 09.18.
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