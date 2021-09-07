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В Петрозаводске воспитатели работают на износ после оптимизации в дошкольном образовании

Новости. Общество
14:52, 08 Сентября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Введенный три года назад график работы в детских садах стал настоящим испытанием для воспитателей.

В редакцию «Столицы на Онего» поступило обращение от петрозаводчан, возмущенных ситуацией с дошкольным образованием. Из детских садов стали увольняться как молодые, так и опытные педагоги из-за существующего графика работы.

«Третий год воспитатели в Карелии работают в тройках, то есть три воспитателя на две группы. График такой: первый день — целый день, второй — вторая смена, третий — первая смена. Раньше два воспитателя работали на одной группе и меняли друг друга посменно.

График три воспитателя возможен, если все педагоги на местах. Но такое бывает редко. Воспитатели вынуждены работать в две смены каждый день, если кто-то из коллег заболел. Работают на износ! Происходит эмоциональное выгорание, страдают семьи педагогов. Деньги за сверх часы смешные», — говорится в обращении.

Горожане требуют от властей города и республики вернуть прежний график работы в дошкольных учреждений, когда два воспитателя занимались одной группой в садике. В противном случае, уверены авторы обращения, детские сады вскоре столкнуться с серьезными кадровыми проблемами.

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