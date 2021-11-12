В Петрозаводске восстанавливают водоснабжение одного из районов города

Дома в Первомайском районе переведены временную схему водоснабжения, поиски еще одного повреждения продолжаются, сообщили в администрации Петрозаводска.

Как сообщили в АО «ПКС-Водоканал», вечером в субботу, 27 ноября, на сетях водоснабжения в районе Краснофлотской улицы произошла авария, в результате чего несколько домов осталось без воды.

В воскресенье потребителей перевели на временную схему водоснабжения. Вода, как сообщили в АО «ПКС-Водоканал, вернулась в дома жителей Первомайского района, но в течение дня могут сохраняться проблемы с напором из-за низкого давления в сетях.

Ночью специалисты замеряли давление на разных участках сетей Первомайского района. На данный момент работы продолжаются, ведется поиск еще одного повреждения. По словам технического директора АО «ПКС-Водоканал», ремонтные бригады планируют завершить работу до конца дня.