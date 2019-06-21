В Петрозаводске восстановлено освещение на мосту через Лососинку

Новости по теме
Загрузка...
Фонари на пешеходном мосту от улицы Калинина до улицы Конюшенной отремонтированы, сообщили в Петросовете.
Работы по освещению объекта были включены в комплекс мероприятий программы по обращению петрозаводского пенсионера Алексея Шестака. В ходе личного приема населения весной этого года горожанин рассказал Геннадию Боднарчуку о том, что отсутствие фонарей делает передвижение пожилых людей по мосту в вечернее время небезопасным, и попросил спикера Петросовета оказать содействие в решении проблемы.
Специалисты обследовали объект, восстановили линию электропередач, провели монтаж четырех новых опор, консольных светильников и торшеров.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
16.06.2019, 17:57
17.06.2019, 07:15
16.06.2019, 09:01
18.06.2019, 12:46
17.06.2019, 13:37
Аналитика
Сегодня 15:02
Капитал
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
20.06.2019 16:22
20.06.2019 09:15
17.06.2019 15:23
17.06.2019 13:37
Чтиво
Сегодня 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
Новое
Сегодня 17:46
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии