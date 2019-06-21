В Петрозаводске восстановлено освещение на мосту через Лососинку

Фонари на пешеходном мосту от улицы Калинина до улицы Конюшенной отремонтированы, сообщили в Петросовете.

Работы по освещению объекта были включены в комплекс мероприятий программы по обращению петрозаводского пенсионера Алексея Шестака. В ходе личного приема населения весной этого года горожанин рассказал Геннадию Боднарчуку о том, что отсутствие фонарей делает передвижение пожилых людей по мосту в вечернее время небезопасным, и попросил спикера Петросовета оказать содействие в решении проблемы.



Специалисты обследовали объект, восстановили линию электропередач, провели монтаж четырех новых опор, консольных светильников и торшеров.