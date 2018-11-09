В Петрозаводске возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком на Ключевой

В Следственном управлении УМВД России по Петрозаводску возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Ключевой, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По данным ведомства, 8 ноября в 14.10 в микрорайоне Ключевая водитель грузового автомобиля "МАЗ", двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе. В результате наезда 54-летняя петрозаводчанка получила серьезные травмы и была госпитализирована. При проведении реанимационных мероприятий она скончалась.

Установлено, что за рулем большегруза находился житель Прионежского района 1969 года. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, следствие продолжается.