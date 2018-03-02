В Петрозаводске возлюбленный лишил доверчивую студентку ноутбука и денег

Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска раскрыта кража, которую совершил житель иностранного государства.

По данным пресс-службы МВД, в полицию обратилась молодая петрозаводчанка. Она рассказала, что лишилась ноутбука и сбережений в 190 тыс. рублей. Потерпевшая, к своему несчастью, была уверена, что ее обворовал возлюбленный.

Как выяснилось, в середине прошлого года она познакомилась с 28-летним мужчиной, который не так давно приехал в Россию из соседнего государства. Они стали жить вместе. Девушка доверилась сожителю и рассказала, что у нее открыт банковский вклад. Тот же предложил перевести все сбережения на счет, где якобы будет более высокий процент.

По данным МВД, 26 февраля потерпевшая ушла на учебу, а когда вернулась, обнаружила, что квартира опустела: исчезли вещи сожителя, а также ноутбук. Девушка заподозрила неладное и тут же проверила свой банковский счет. Выяснив, что деньги исчезли, она сразу обратилась в полицию.

Как установили полицейские, сожитель заявительницы в течение нескольких месяцев переводил деньги с ее счета на свой. Делал он этот через мобильное приложение ночью, когда потерпевшая спала. О списаниях она не догадывалась, потому что все смс-уведомления злоумышленник удалял.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый уехал из республики. Через два дня он был задержан петрозаводскими полицейскими в Мурманской области. Мужчина рассказал, что все деньги он потратил на азартные интернет-игры. У задержанного были изъяты 6 000 рублей, а также установлено место сбыта украденного ноутбука. К настоящему времени гаджет изъят и вскоре будет возвращен владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого решается вопрос об аресте.