В Петрозаводске возвели основание для новой цифровой верфи (ВИДЕО)

Глава Карелии рассказал о ходе строительства нового производственного комплекса на Онежском судоремонтно-судостроительном заводе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о ходе строительства новой цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

По словам главы региона, специалисты Военно-строительной компании (ВСК) полностью подготовили монолитное основание нового производственного комплекса.

«Чрезвычайно эффективно и быстро ведет стройку ППК „ВСК“. Закончен нулевой цикл: установлены тысячи буронабивных свай для фундамента под здания, стапельные пути — в качестве оградительной стенки. Фактически завершена реконструкция берегоукреплений набережной и заказаны первые металлоконструкции для формирования завода», — отметил директор ПФ «Союзпроектверфь» АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» Валерий Киреев.

По словам Артура Парфенчикова, современный комплекс завода будет сдан в 2024 году.

«Интересная деталь проекта: внедрение интегрированной информационной системы цифрового производства (ИИСЦП) — „цифровой верфи“. Она свяжет станки и материалы в единую среду и поможет быстро идентифицировать сырье, заготовки, детали и сборочные единицы при помощи QR-кодов, RFID-меток», — отметил глава Карелии.