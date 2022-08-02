В Петрозаводске врачи спасли 94-летнюю бабушку от жуткой боли

В БСМП успешно экстренно прооперировали 94-летнюю пациентку, страдающую от желчекаменной болезни.

Пожилая женщина поступила в Больницу скорой медицинской помощи в шоковом состоянии с запущенной формой желчекаменной болезни, холедохолитиаза, на фоне чего развилось гнойное скопление в желчных протоках. Она была прооперирована в созданном в БСМП эндоскопическом отделении, оснащенном современным медицинским оборудованием. Об этом пишет на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«С помощью ультразвукового видеоэндоскопического комплекса врачи рассекли устье протоков для более широкого доступа и удалили камни. Женщина выздоровела и через неделю уже была выписана домой», — рассказал министр.

По словам Охлопкова, пациентов с заболеваниями печени, поджелудочной железы, протоков с образованием камней с каждым годом регистрируется все больше. Среди них встречаются и молодые люди — младше 30 лет. При этом тот, кто болел желчекаменной болезнью, знает, какая страшная эта болезнь. Она сопровождается жуткими болями, высокой постоянной температурой, до судорог, и желтухой, когда цвет кожи мгновенно становится шафрановым.

«Как правило, это проблема обмена веществ, неправильного питания, нездорового образа жизни. Важно не допускать запущенных форм и осложнений, своевременно обращаться к врачу», — отметил Михаил Охлопков.

Глава Минздрава республики напомнил, что в эндоскопическом отделении могут обследоваться не только экстренные пациенты. Поликлиники без результатов стандартных лабораторных исследований в плановом порядке могут направлять сюда граждан при наличии у них показаний для более углубленной, но рутинной диагностики. Все анализы при необходимости сделают уже в БСМП. Исключение составят больные, которым необходимо выполнить тяжелые и длительные исследования под общим обезболиванием.

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