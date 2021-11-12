В Петрозаводске врачи спасли женщину, упавшую с 8 этажа

Невероятная история спасения произошла в столице Карелии — нейрохирурги БСМП поставили на ноги женщину, упавшую с 8 этажа.

В Минздраве Карелии рассказали о фантастической истории спасения пациентки, которая после падения с 8 этажа не просто выжила благодаря помощи хирургов, но и смогла встать на ноги.

Напомним, трагедия произошла 20 октября в доме № 26а по улице Калинина. 47-летняя женщина упала с 8 этажа. Несмотря на многочисленные серьезные травмы, полученные при падении с высоты, женщина выжила и была госпитализирована.



Место трагедии. Фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Как уточняют в Минздраве, женщина поступила в БСМП в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Пациентка была доставлена в противошоковую палату приемного отделения, где началась интенсивная терапия для стабилизации состояния.

У пострадавшей были сломаны практически все ребра, несколько позвонков. В течении трех недель в палате интенсивной терапии врачи боролись за жизнь пациентки. Затем, несмотря на тяжесть травм и риски осложнений, было принято решение провести операцию на позвоночнике.

Хирурги Виктория Анатольевна Неделина, Александр Николаевич Швидкий и реаниматолог-анестезиолог Алексей Анатольевич Маслов, операционная сестра Марина Николаевна Боброва в составе хирургической бригады трудились в течение двух с половиной часов.

«Учитывая тяжесть состояния, в послеоперационном периоде не обошлось без осложнений: случилось нагноение послеоперационной раны. Это было ожидаемо, и врачи были к этому готовы. Выполнялись неоднократные санирующие операции, в том числе и с установкой имеющегося в больнице специального оборудования для очистки гнойных ран. В результате чего удалось закрыть позвоночник и стабилизирующую систему мышечным слоем, осталось заживить кожу. Инвалидизация пациентке не грозит, она ходит, сможет вернуться к привычному образу жизни. Мы обязательно ее долечим, и она будет наблюдаться у наших врачей», — сказал Александр Анатольевич Моисеев, хирург отделения нейрохирургии и лечащий врач пострадавшей.



Фото: Минздрав Карелии

Сама пострадавшая рассказала о своем состоянии, выразив признательность докторам и сообщив о своих дальнейших планах.

«В первую очередь, хочу выразить свою признательность докторам. Низкий поклон всем, кто причастен к моему спасению. Врачи сделали все возможное и невозможное. В остальном, конечно, дело за мной: я регулярно делаю зарядку, преодолеваю небольшие дистанции. На очередную операцию, которая была в конце декабря, до операционной дошла сама. Я в больнице третий месяц, но на этом не зацикливаюсь, думаю только о будущем. У меня много планов, имея творческую специальность, хочу восстановиться и продолжить заниматься делом, которое мне по душе. Надеюсь, к Рождеству уже буду дома», — сказала она.



Фото: Минздрав Карелии