В Петрозаводске временно ограничат движение через ж/д переезд

Движение через железнодорожный переезд в районе Вытегорского шоссе ограничат на этой неделе, сообщили в мэрии.

С 21 по 24 апреля с 08.00 до 16.00 на пересечении Вытегорского шоссе и улицы Гвардейская движение автотранспорта будет осуществляться реверсивно по одной полосе.

Пересечение ж/д магистрали будет ограничено из-за ремонта путей.

ОАО "РЖД" просит водителей обратить внимание на данные изменения и заранее планировать свой маршрут.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что иномарка улетела в кювет у железнодорожного переезда в Петрозаводске.