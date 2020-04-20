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В Петрозаводске временно ограничат движение через ж/д переезд

Новости. Общество
07:40, 21 Апреля 2020
фото: Столица на Онего
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Движение через железнодорожный переезд в районе Вытегорского шоссе ограничат на этой неделе, сообщили в мэрии.

С 21 по 24 апреля с 08.00 до 16.00 на пересечении Вытегорского шоссе и улицы Гвардейская движение автотранспорта будет осуществляться реверсивно по одной полосе.

Пересечение ж/д магистрали будет ограничено из-за ремонта путей.

ОАО "РЖД" просит водителей обратить внимание на данные изменения и заранее планировать свой маршрут.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что иномарка улетела в кювет у железнодорожного переезда в Петрозаводске.

 

 

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