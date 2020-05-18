В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции

Онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии 19 мая расширилась за счет новых заболевших.

Адресная информация на онлайн-карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

В Петрозаводске на сегодняшний день выявлено 78 очагов распространения ковидной инфекции – это дома, в которых проживают инфицированные люди.

Больше всего очагов зафиксировано на Древлянке – 18 домов. На Голиковке – 13, на Перевалке – 12, в микрорайоне Октябрьский – 9, на Кукковке – 8.

При наведение курсора на адрес помеченного дома можно узнать дату обнаружения вируса и проводилась ли дезинфекция подъезда.

Напомним, в Карелии на 19 мая общее число заболевших коронавирусом составило 241. От COVID-19 умерли уже два человека.