Число выявленных случаев коронавируса в Карелии выросло до 241

На 19 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 241.

В республике за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 8 человек: пять человек – в Петрозаводске, один – в Сегеже, два – в поселке Элисенваара Лахденпохского района.

Еще восемь человек выздоровели – в Беломорске и Петрозаводске. Всего в Карелии вылечили 85 инфицированных.

Проведено 28152 исследований (+ 372 за сутки).

На самокарантине находятся 5582 человека (-21 за сутки).

В местах обсервации по-прежнему находятся 24 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 39,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5 раз выше и составляет 198,1 случая, по Северо-Западу – 147.

Напомним, в Карелии от COVID-19 умерли уже два человека.