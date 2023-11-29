В Петрозаводске вынесли приговор жителю Курска за убийство 25-летней давности

В августе 1998 года в карельской столице было совершено убийство.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Карелии, в Петрозаводске вынесли вердикт жителю Курска, обвиняемому в убийстве по предварительному сговору.

В августе 1998 года на обочине Суоярвского шоссе в Петрозаводске было совершено убийство водителя грузовой машины с целью завладения его автомобилем. Тело мужчины обнаружили закопанным в песчаном карьере Кондопожского района.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, и в 1999 году предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. В июне 2022 года, после изучения имеющихся доказательств, производство по нему возобновили.

Следователи Карелии совместно с сотрудниками регионального МВД был грамотно проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, в результате которого задержали жителя Курска.

На допросе у следователя мужчина признал свою вину, в ходе проверки показаний на месте показал, где было закопано тело.

Кроме того, обнаружили, что второй участник преступления скончался. Уголовное дело направили в суд.

На основании вердикта присяжных заседателей подсудимый был признан виновным. Ему назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.