В Петрозаводске вырастут прибрежные зоны, где ограничена хозяйственная деятельность

Администрация Петрозаводска собирается в два раза увеличить ширину прибрежных защитных зон рек Неглинка и Лососинка, где будет ограничена хозяйственная деятельность.

Соответствующие изменения Правил землепользования и застройки получили одобрение на публичных слушаниях.

"Отобразить на карте зон с особыми условиями использования территории Петрозаводского городского округа границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Неглинка и Лососинка в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель", – говорится в тексте заключения публичных слушаний.

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