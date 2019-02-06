15:10, 06 Февраля 2019
В Петрозаводске вырастут прибрежные зоны, где ограничена хозяйственная деятельность
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Администрация Петрозаводска собирается в два раза увеличить ширину прибрежных защитных зон рек Неглинка и Лососинка, где будет ограничена хозяйственная деятельность.
Соответствующие изменения Правил землепользования и застройки получили одобрение на публичных слушаниях.
"Отобразить на карте зон с особыми условиями использования территории Петрозаводского городского округа границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Неглинка и Лососинка в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель", – говорится в тексте заключения публичных слушаний.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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