В Петрозаводске высадили около 100 декоративных кустарников

На аллее Энтузиастов горожане вместе со специалистами администрации провели акцию по озеленению.

На территории, благоустроенной в рамках программы поддержки местных инициатив граждан, участники акции высадили около 100 декоративных кустарников. На аллее Энтузиастов появились снежноягодник белый и спирея серая.

Первым этапом благоустройства на аллее Энтузиастов занимался подрядчик - ООО "КарелСтройУправление". Рабочие отсыпали на объекте пешеходные дорожки и площадки, установили скамейки и урны, а также три кинетических фигуры "Ветряк". Помимо этого, газоны вокруг новой зоны отдыха устраивали специалисты строительной компании "Nova", именно их жилой комплекс расположен рядом с аллеей Энтузиастов на одноимённой улице. В дальнейшем застройщик планирует продолжить благоустройство лесного массива, находящегося по соседству.

Акции по посадке деревьев и кустарников администрация города планирует провести еще в нескольких зелёных зонах Петрозаводска: в парке Железнодорожников, на Берёзовой аллее и в Кленовом сквере, на месте бывшего рынка на Кукковке. Территории сейчас благоустраиваются в рамках реализации программы "Комфортная городская среда" . Всего на них планируется высадить 500 кустарников и 50 деревьев, рассказали в администрации Петрозаводска.