В Петрозаводске высаживают многолетние растения и кустарники

Городской комбинат благоустройства продолжает сезонные работы по содержанию общественных территорий карельской столицы, сообщили в администрации города.

На этой неделе сотрудники комбината благоустройства выкашивают траву в Лососинском парке, возле петрозаводского автовокзала, на общественных территориях вдоль Первомайского и Октябрьского проспектов, а также на улице Ровио. На аллее Отцов на Ключевой сажают многолетние растения, на Сыктывкарской улице на Древлянке – декоративные кустарники. На Кукковке и в Центре пропалывают клумбы и цветники. Также в центральной части города и на аллее Энтузиастов стригут кустарники. На улице Мелентьевой и в сквере Ивана Молчанова ведут санитарную обрезку с "посадкой на пень". Такой способ обрезки стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников, что восстанавливает живую изгородь, уточнили в мэрии.

Работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.