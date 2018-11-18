В Петрозаводске выступит Григорий Лепс

Популярный певец Григорий Лепс вступил в столице Карелии в 2019 году.

По данным организатором, концерт состоится 13 апреля в СК "Луми".

Григорий Лепсверидзе появился на свет 16 июля в 1962 году в курортном городе Сочи. Успех настиг артиста в возрасте 33-х лет, когда вышел его дебютный сольный альбом. Сингл под названием "Натали" принёс исполнителю всероссийскую славу.