В Петрозаводске выступит с лекцией автор школьного учебника по основам православной культуры

Лекция известного богослова из США Олега Воскресенского будет посвящена истории христианства.

В Петрозаводске выступит с лекцией известный богослов Олег Воскресенский, который долгое время прожил в США и служил алтарником в одном из православных храмов Миннесоты. Как сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, лекция будет посвящена историческим основаниям христианской веры.

Выступление православного богослова пройдет 2 марта в Духовно-просветительском центре имени Александра Свирского на улице Правды. Кандидат педагогических наук Олег Воскресенский известен в России как автор школьных учебников по "Основам православной культуры" и "Основам мировых религиозных культур".