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В Петрозаводске выступит с лекцией автор школьного учебника по основам православной культуры

Новости. Общество
15:25, 26 Февраля 2021
фото: http://eparhia.karelia.ru/
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Лекция известного богослова из США Олега Воскресенского будет посвящена истории христианства.

В Петрозаводске выступит с лекцией известный богослов Олег Воскресенский, который долгое время прожил в США и служил алтарником в одном из православных храмов Миннесоты. Как сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, лекция будет посвящена историческим основаниям христианской веры.

Выступление православного богослова пройдет 2 марта в Духовно-просветительском центре имени Александра Свирского на улице Правды. Кандидат педагогических наук Олег Воскресенский известен в России как автор школьных учебников по "Основам православной культуры" и "Основам мировых религиозных культур".   

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Комментарии

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кир
2021-02-26 16:36:06
Кот сказал, что он тоже верующий в свою миску с мясом или рыбкой и никогда американского кота не допустит к ней. Впрочем, как и нашего.
Leopol'd
2021-02-26 15:55:59
Т. е. учебник по скрепному православию написан американским автором. Молодцы!!!
однозначно
2021-02-26 16:05:21
Leopol'd, один тут тоже в америке несколько лет пожил, потом его оттуда вышвырнули за ненадобностью. Теперь здесь всякую макулатуру пишет и ручонками на читках жестикулирует :)
Leopol'd
2021-02-26 17:19:48
однозначно, кто о чём, а ты всё по Фуксу сохнешь. Так он вообще-то иудей, к православию не факт, что относится.
ромео
2021-02-26 15:54:00
боголслов из Сша, давай до свидания!
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