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В Петрозаводске взлетели цены на офисную бумагу, а сама она пропала из магазинов

Новости. Экономика
11:38, 18 Марта 2022
фото: «Столица на Онего»

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На прилавках карельской столицы нет офисной бумаги, при этом цены на эту продукцию бьют рекорды.

В Петрозаводске резко и стремительно подорожала офисная бумага. На фоне массового спроса наблюдается дефицит этого товара в магазинах.

Так, офисная бумага отсутствует в одной из специализированных торговых точек карельской столицы. О том, что бумаги в магазине нет, корреспонденту «Столицы на Онего» подтвердила сотрудница организации.

В интернет-магазине «Озон» также зафиксированы внушительные цены на бумагу для принтеров.

Закупочная цена на офисную бумагу за месяц выросла в четыре раза. Об этом сообщил «Столице на Онего» руководитель предприятия «Твоя Типография» Тойво Лиукконен.

«Если посмотреть по магазинам канцтоваров, то сейчас пачка бумаги стоит уже тысячу рублей. Отпускают по одной-две коробки в руки, максимум», — пояснил он, добавив, что у поставщиков также наблюдается дефицит этого товара.

Предприниматель связывает ситуацию с остановкой производства на заводе  бумаги под маркой SvetoCopy. Это вызвало ажиотаж среди покупателей: люди стали активно скупать бумагу, опасаясь без нее остаться. Цена за этот товар выросла в четыре раза по сравнению с январем.

«Поставщик, который раньше мог отгружать мне фурами, реально отгружал фурами бумагу, предложил мне две коробки в конце марта», — охарактеризовал текущую ситуацию Тойво Лиукконен.

Ранее сообщалось, что в магазинах Петрозаводска с полок исчез сахар, а цена на него выросла.

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