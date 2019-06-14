В Петрозаводске за сутки произошло 8 пожаров

Пожары произошли 13 июня на открытой территории, в доме, хозпостройке и мусорном контейнере, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

На улицах Фурманова, Сыктывкарской, Мерецкова, на Финском и Вьюжном проездах горел мусор на открытой территории. Общая площадь повреждения составила около 17 кв м.

В 11.07 на ул. Торнева, 17 горела мусоросборная камера 1-го подъезда на площади 0,5 кв м.

В 17.59 на Ключевском ш., 17 сгорел мусорный контейнер на площади 4 кв м.

В 22.55 на ул. Ботанической, 24 сгорела хозпостройка.