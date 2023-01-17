В Петрозаводске заболел ребенок, больше часа ожидавший маршрутку на остановке

В соцсетях петрозаводчане вновь жалуются на ужасную работу общественного транспорта в городе.

«Кому сказать спасибо? Администрации города или транспортной компании, благодаря этой ситуации, вчера на остановке мы заболели! Теперь опять бессонные ночи и куча лекарств», — так написал один из жителей города в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск», продолжая тему поста, опубликованного в субботу, 21 января.

Тогда читатель паблика пожаловался на ужасную работу маршруток. По его словам, в микрорайоне «Скандинавия» им с ребенком пришлось стоять на остановке больше часа.

«Уважаемая администрация! Разберитесь уже с транспортом! Мало того, что мы платим 50 рублей за проезд, так автобусы все страшные, так водители маршрутов 12, 17 и 19 вообще оборзели в конец! Простояли с ребёнком на остановке в Скандинавии больше часа, на улице холодина, ни один автобус не заехал на остановку, все проехали мимо», — написал горожанин.

Это далеко не первая жалоба на трафик общественного транспорта, причем критикуют петрозаводчане не только автобусы, но и троллейбусы. Так, на странице главы Петрозаводска Владимира Любарского горожанин рассказал, как безрезультатно ждал на одной из остановок на Кукковке троллейбус — за 40 минут не пришел ни один.

«Какие маршрутки вы собрались вытеснять с рынка по перевозке пассажиров, если не готовы предоставить услугу надлежащего качества? Для чего тогда информационные таблички с интервалом? Для какого туриста они рассчитаны», — задал вопросы петрозаводчанин главе города, отметив, что, по словам контролера, интервал сделан слишком большим из-за отсутствия троллейбусов.