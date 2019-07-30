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Новости. Криминал
09:06, 30 Июля 2019
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В Петрозаводске задержали мужчину с наркотиками в карманах

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Сотрудники транспортной полиции на железнодорожной станции Голиковка в Петрозаводске задержали мужчину с наркотиками в карманах, сообщили в карельской транспортной прокуратуре.

Как установлено в ходе дознания, проведенного Петрозаводским линейным отделом МВД России на транспорте, 45-летний петрозаводчанин не только сам употреблял наркотические средства, но и оказал содействие своему знакомому в их незаконном приобретении, путем устранения препятствий между покупателем и продавцом.

Карельской транспортной прокуратурой уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Петрозаводска, обвиняемого в хранении и пособничестве приобретения наркотических средств, направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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