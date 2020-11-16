В Петрозаводске задержали мужчину, угрожавшего расправой бывшей супруге

Вечерний визит бывшего мужа испугал жительница микрорайона Соломенное.

По сообщению Росгвардии в Карелии, группа задержания выезжала на сработку сигнализации в охраняемом частном доме в Соломенном. Оказалось, что хозяйка вызвала наряд вневедомственной охраны, потому что поздним вечером ей неожиданно нанёс визит бывший муж. 53-летний мужчина стал угрожать экс-супруге физической расправой.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полиции.

Ранее помощь сотрудников Росгвардии понадобилась жительнице Петрозаводска, которой угрожал расправой собственный сын.