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В Петрозаводске задержали мужчину, угрожавшего расправой бывшей супруге

Новости. Криминал
15:51, 17 Ноября 2020
фото: © Depositphotos / by_ShiShkin
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Вечерний визит бывшего мужа испугал жительница микрорайона Соломенное.

По сообщению Росгвардии в Карелии, группа задержания выезжала на сработку сигнализации в охраняемом частном доме в Соломенном. Оказалось, что хозяйка вызвала наряд вневедомственной охраны, потому что поздним вечером ей неожиданно нанёс визит бывший муж. 53-летний мужчина стал угрожать экс-супруге физической расправой.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полиции.

Ранее помощь сотрудников Росгвардии понадобилась жительнице Петрозаводска, которой угрожал расправой собственный сын.

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