В Петрозаводске задержаны подозреваемые в зверском убийстве таксиста

Стали известны подробности этого резонансного убийства таксиста в карельской столице.

В частности, были задержаны 30-летний житель Петрозаводска и его 36-летний приятель, которые подозреваются в зверском убийстве 34-летнего таксиста Алексея В. (полные данные имеются в распоряжении редакции).

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ "Умышленное убийство". Но, по имеющейся информации, возможно, состав преступления будет переквалифицирован на вторую часть этой же статьи, предусматривающую более строгое наказание за убийство группой лиц по предварительному сговору.

Как ранее сообщалось, трагедия произошла около 05.00 в воскресенье 17 июня. Тогда к сторожу частной пилорамы на проходной Южной промзоны Петрозаводска обратился тяжело раненный таксист Алексей. Он успел сообщить, что двое неизвестных мужчин вначале отказались оплатить проезд, затем ударили его ножом в живот. После чего похитили его мобильный телефон и скрылись. Истекающий кровью Алексей смог доползти до проходной лесопилки. Ее сторож сразу же вызвал полицию и скорую, в автомобиле которой мужчина скончался от большой потери крови.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, на место происшествия сразу же прибыл начальник управления, полковник Николай Красовский. Под его руководством был составлен четкий план по поиску и задержанию подозреваемых. Спустя пару часов один из них, еще не успевший протрезветь, был задержан. Второго подозреваемого, в момент убийства также находившегося в состоянии опьянения, задержали в течение суток. Выяснилось, что подозреваемый постарше ранее судим за грабеж, судимость погашена.