Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
12:25, 19 Июня 2018

В Петрозаводске задержаны подозреваемые в зверском убийстве таксиста

По теме

Мужчина и женщина учинили кровавую расправу над жительницей Кондопоги
19.06.18 06:40
Бывший директор Фонда госимущества рассказал, как выкинул взятку в урну
18.06.18 14:40
Следком Карелии возбудил уголовное дело по происшествию с таксистом
18.06.18 12:44
Все новости
Загрузка...

Стали известны подробности этого резонансного убийства таксиста в карельской столице.

В частности, были задержаны 30-летний житель Петрозаводска и его 36-летний приятель, которые подозреваются в зверском убийстве 34-летнего таксиста Алексея В. (полные данные имеются в распоряжении редакции).

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ "Умышленное убийство". Но, по имеющейся информации, возможно, состав преступления будет переквалифицирован на вторую часть этой же статьи, предусматривающую более строгое наказание за убийство группой лиц по предварительному сговору.

Как ранее сообщалось, трагедия произошла около 05.00 в воскресенье 17 июня. Тогда к сторожу частной пилорамы на проходной Южной промзоны Петрозаводска обратился тяжело раненный таксист Алексей. Он успел сообщить, что двое неизвестных мужчин вначале отказались оплатить проезд, затем ударили его ножом в живот. После чего похитили его мобильный телефон и скрылись. Истекающий кровью Алексей смог доползти до проходной лесопилки. Ее сторож сразу же вызвал полицию и скорую, в автомобиле которой мужчина скончался от большой потери крови.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, на место происшествия сразу же прибыл начальник управления, полковник Николай Красовский. Под его руководством был составлен четкий план по поиску и задержанию подозреваемых. Спустя пару часов один из них, еще не успевший протрезветь, был задержан. Второго подозреваемого, в момент убийства также находившегося в состоянии опьянения, задержали в течение суток. Выяснилось, что подозреваемый постарше ранее судим за грабеж, судимость погашена.

По теме

Мужчина и женщина учинили кровавую расправу над жительницей Кондопоги
19.06.18 06:40
Бывший директор Фонда госимущества рассказал, как выкинул взятку в урну
18.06.18 14:40
Следком Карелии возбудил уголовное дело по происшествию с таксистом
18.06.18 12:44
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-06-19 12:56:51
Смертную казнь этим тварям.Незачем наши налоги переводить на содержание таких упырей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
15.06.2018, 20:46
ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?
15.06.2018, 19:06
Тело женщины обнаружено в центре Петрозаводска
18.06.2018, 06:40
На Южной промзоне в Петрозаводске убили таксиста, сообщают соцсети
18.06.2018, 10:40
Турист сорвался в водопад Кивач в Карелии
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 12:00
Капитал
Еще один мегапроект?
Власти Карелии хотят создать в Вяртсиля особую экономическую зону.
"Взятку выкинул в урну" 2
18.06.2018 13:55
"Мы съедем – о нас забудут" 3
15.06.2018 14:57
Имперские замашки 9
13.06.2018 15:41
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:58
Личное мнение
"Так вышло, мы любим Россию" 1
Во всяком случае, пока идет ЧМ-2018.
Дело Дмитриева: и что теперь? 7
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
архив чтиво

Медиа

Фестиваль сельского юмора в Киндасово
18.06.2018 13:26
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»