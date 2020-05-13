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В Петрозаводске зафиксирован низкий индекс самоизоляции

Новости. Общество
15:54, 14 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 14 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 14 мая в 15.30 составил 1.9 – на улице очень много людей.

Напомним, в Карелии с 12 мая разрешены прогулки возле дома, в парках и скверах.

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Комментарии

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Изя
2020-05-14 16:43:29
И правильно , если эта самоизоляция никому кроме властей и пожилых людей , имеющих проблемы со здоровьем , никому не нужна . :)
новый
2020-05-14 16:15:15
Все помчались штаны покупать.
zanoza
2020-05-14 16:08:14
Так как же не быть людям на улицах, ведь разрешено работать, а транспорт не ходит.
Изя
2020-05-14 16:45:38
zanoza, Это их проблемы , никто не просил их рождаться, пусть их отцы и деды думают о них и о макарошках )))
Os
2020-05-14 16:13:18
Да, при ожидании зеленого сигнала светофора больше людей, чем в автобусах.
Гость
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