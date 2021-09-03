В Петрозаводске загорелся троллейбус: сотрудники ГИБДД помогли справиться с огнем (ФОТО)

В столице Карелии автоинспекторы помогли вызвали пожарных и помогли водителю в тушении пожара, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Днем 3 сентября в 16.16 в районе дома № 12 по улице Ровио загорелся троллейбус

Лейтенант полиции Наполов Дмитрий и сержант полиции Иван Красный, двигаясь по улице Ровио, увидели задымленный троллейбус и стоящих на газоне пассажиров.

Автоинспекторы незамедлительно вызвали пожарных и оказали помощь водителю троллейбуса в тушении пожара.

В происшествии никто не пострадал.