В Петрозаводске закончился отопительный сезон

Минстрой Карелии подписал приказ о завершении отопительного сезона на территории Петрозаводска с 31 мая.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава столицы Карелии Владимир Любарский.

«Друзья, на основании приказа № 200 Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия на территории Петрозаводска с 31 мая закончен отопительный сезон. Коммунальные службы приступили к необходимым процедурам», — пишет мэр города.

Ранее Владимир Любарский напоминал, что окончание отопительного сезона не привязано к конкретной календарной дате, как и его начало. В соответствии с условиями предоставления коммунальных услуг решение об окончании отопительного периода принимают, если в течение 5 дней подряд температура за окном превышает отметку в 8 градусов.