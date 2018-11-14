В Петрозаводске закрыли детсад из-за вспышки сальмонеллеза

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В детском саду № 110 зафиксировано 14 случаев острой кишечной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Напомним, еще вчера не сообщалось о закрытии детсада.
На сегодняшний день в шести группах зарегистрировано 14 случаев острой кишечной инфекции, из них в 10-ти случаях лабораторно подтвержден сальмонеллез.
Работа учреждения приостановлена на период карантина.
Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия продолжает мероприятия по расследованию причин и условий возникновения и распространения случаев кишечной инфекции.
В адрес детского сада и поликлиники выданы предписания об организации противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению дезинфекции, обследованию контактных лиц среди детей и персонала, проведен отбор проб материала из внешней среды (смывы, пробы пищевой продукции).
Проведена заключительная дезинфекция в помещениях детского сада.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
В других детских садах случаев сальмонеллеза не зарегистрировано.
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