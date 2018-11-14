В Петрозаводске закрыли детсад из-за вспышки сальмонеллеза

В детском саду № 110 зафиксировано 14 случаев острой кишечной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Напомним, еще вчера не сообщалось о закрытии детсада.

На сегодняшний день в шести группах зарегистрировано 14 случаев острой кишечной инфекции, из них в 10-ти случаях лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Работа учреждения приостановлена на период карантина.

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия продолжает мероприятия по расследованию причин и условий возникновения и распространения случаев кишечной инфекции.

В адрес детского сада и поликлиники выданы предписания об организации противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению дезинфекции, обследованию контактных лиц среди детей и персонала, проведен отбор проб материала из внешней среды (смывы, пробы пищевой продукции).

Проведена заключительная дезинфекция в помещениях детского сада.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

В других детских садах случаев сальмонеллеза не зарегистрировано.