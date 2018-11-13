Сальмонеллез обнаружили в детском саду Петрозаводска

В детском саду №110 города Петрозаводска зафиксировано 9 случаев острой кишечной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, из 9 у 7 детей зафиксирован сальмонеллез.

Управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия по расследованию причин и условий возникновения и распространения случаев кишечной инфекции. Эпидемиологическое расследование продолжается.

В других детских садах случаев сальмонеллеза не зарегистрировано.