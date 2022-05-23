В Петрозаводске закрыли каток в спортивном комплексе «Луми»

Ледовая арена пройдет техобслуживание до конца июля.

В спортивном комплексе «Луми» началось ежегодное техническое обслуживание оборудования и инженерных систем, сообщили в администрации Петрозаводска. В этом году запланирован целый комплекс работ. В их числе - ТО льдозаливочной машины «Замбони-526» и станка для заточки коньков, нанесение разметки, техобслуживание и обновление системы химводоподготовки, холодильного и вентиляционного оборудования. Помимо этого, будут проведены гидравлические испытания и промывка системы теплоснабжения, планируется замена участка трубопровода горячего водоснабжения.

Все технические и общехозяйственные работы в «Луми» завершат к 16 июля, а с 26 июля ледовая арена вновь откроет двери для своих посетителей.

Ранее сообщалось, власти отложили строительство второй очереди спортцентра «Луми» в Петрозаводске из-за роста цен.