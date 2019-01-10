В Петрозаводске закрыли проезд к спортивному комплексу "Луми"

Причина временного перекрытия подъездного пути – выполнение земляных работ, сообщает администрация города.

"В связи с восстановлением инженерных коммуникаций временно ограничено движение автотранспорта на участке Неглинской набережной вблизи Инженерной площади", - говорится в сообщении.

Земляные работы, которые на смежной территории выполняет АО "ПКС-Водоканал", должны быть завершены в течение трех суток.