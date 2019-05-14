В Петрозаводске "заминировали" три ТЦ

Информация о минировании "Тетриса", "Лотос-Плазы" и "Кея" поступила 13 мая, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 10.15 поступила информация о том, что ТРЦ "Тетрис" заминирован. В 12.10 и 13.25 сообщили о минировании "Лотос-Плазы" и "Кея".

Работали оперативные службы, кинолог с собакой.

Здания были проверены, взрывных устройств не обнаружено.