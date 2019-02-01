В Петрозаводске запустили дрон для земельного контроля

Плановый рейдовый осмотр территорий был проведен 31 января с применением беспилотника, сообщили в мэрии Петрозаводске.

Дроны оказывают существенную помощь при обследовании труднодоступных земельных участков.

Правонарушения в основном связаны с нецелевым использованием земельных участков – с самовольным возведением объектов на земельных участках, а также самозахватом.

Кроме того, могут быть выявлены свободные земельные участки.