В Петрозаводске запустили фейерверк по автомобилям на парковке (ВИДЕО)

Неизвестные устроили опасный салют в одном из дворов на Перевалке.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 31 августа, на улице Пограничной. У дома № 11 на парковке, заполненной автомобилями, запустили фейерверк. Видео разметили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Чьи машины пострадали на парковке по адресу ул. Пограничная, д. 11 — смотрите камеры на нашем доме и соседнем (д. 9). Время примерно 19.30, 31 июля», — пишет автор видео в паблике.