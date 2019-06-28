В Петрозаводске запустили сервис поиска пропавших животных

Сервис "Поиск пропавших животных" поможет жителям найти пропавшую кошку или собаку.

Теперь люди, нашедшие или потерявшие питомца, смогут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости, что повысит шансы вернуть животное владельцу, пишут организаторы сервиса Яндекс и Purina.

Теперь человек, который потерял или нашел животное, может зайти на сайт специального проекта yandex.ru/petfinder и разместить объявление: указать приметы питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное. После модерации объявление будет показываться на сайтах Яндекса тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом его увидят именно те люди, которые могли видеть животное или сами потеряли в этом районе питомца.

Как отмечают организаторы, в пилотном режиме спецпроект по поиску животных был запущен в Екатеринбурге в апреле и уже показал свою эффективность. По статистике, каждый шестой потерянный питомец, о котором рассказали на сайте проекта, вернулся к своим хозяевам. На сегодняшний день проект также доступен для жителей 21 региона по всей России.