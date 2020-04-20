В Петрозаводске завершается строительство знаменитого небоскреба "Sky Tower" (ФОТО)

Мы узнали, что сейчас происходит на стройплощадке, где заканчивается возведение одного из самых высоких зданий Петрозаводска.

Sky Tower – это 20-этажный, монолитный технологичный дом, который компания "Баренц Групп" строит в микрорайоне Кукковка на улице Балтийской.

Будущие новоселы жилого дома «Скай Тауэр» получат заветные ключи от квартир уже в III квартале этого года. Строительство завершится к лету.

Что происходит на стройплощадке сейчас?

Как пояснили нам строители, в настоящее время заканчивается утепление фасада здания, облицовка дома керамогранитом, остекление лоджий. Монтаж лоджий во всем доме уже завершен.

Внутри здания ведется монтаж систем отопления, пожаротушения, электрических сетей на этажах и в квартирах. Специалисты занимаются электропроводкой в квартирах. В здании идет пусконаладка системы вентиляции и дымоудаления.

Ведутся и отделочные работы – подрядчик заканчивает штукатурку стен, устройство стяжек полов в квартирах и местах общего пользования. В квартирах также ставятся перегородки с прошивкой гипсокартоном.

Вокруг дома устанавливаются опоры наружного освещения, ведется подготовка под благоустройство.

В "Sky Tower" остались не проданными последние квартиры, поэтому напомним главные преимущества этого дома.

Развитая инфраструктура: детские сады, школы, кафе, магазины - все в шаговой доступности. Рядом с домом охраняемая парковка на 200 машин. Видовые квартиры - панорамные окна с потрясающим видом на город. Удобные планировки, которые подойдут для большой семьи. В жилом комплексе "Sky Tower" 6 квартир на этаже, 3 скоростных лифта.

Только до 30 апреля вы можете купить квартиру в "Sky Tower" со скидкой до 150 000 ₽.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в режиме "безопасного офиса". Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Информация о стройках "Баренц Групп" есть в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО " Балтийская" – ЖД "Скай Тауэр". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.