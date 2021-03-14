В Петрозаводске завершилась реконструкция спортшколы №5

В спортивной школе олимпийского резерва №5 с помощью благотворительного фонда сделан ремонт помещений зала борьбы.

В петрозаводской споршколе №5 завершился ремонт подсобных помещений спортивного зала борьбы. Это последний этап реконструкции муниципального учреждения, инициатором которой в 2018 году стал Благотворительный фонд "Северный духовный путь", сообщает администрация города.

"За три года мы привели в надлежащее состояние спортивный зал борьбы и получили положительный опыт работы с инвестором. За счет привлеченных средств был выполнен ремонт душевой, санузла и раздевалки, установлены настенные протекторы на первом и втором этажах спортшколы", - рассказал директор СШОР №5 мастер спорта по самбо Антон Годинов, поблагодарив руководство благотворительного фонда.





В спортшколе намерены продолжить совершенствовать свою техническую базу. Так, ремонт в тренажерном зале и холле сотрудники спортшколы сделали самостоятельно – для этого были привлечены как средства городского бюджета, так и личные. В ближайших планах – благоустройство дворовой территории, которое будет проведено при поддержке администрации Петрозаводска.





Ранее сообщалось, что база спортивной школы № 3 пополнилась новым оборудованием и снаряжением.