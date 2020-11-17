В Петрозаводске женщина избила официантку и администратора в кафе

Помощь росгвардейцев потребовалась сотрудникам кафе в микрорайоне Кукковка.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, вечером 14 ноября в одном из популярных петрозаводских кафе, расположенном в микрорайоне Кукковка, посетительница напала на официантку и администратора. Пострадавшие от устроившей драку женщины написали заявления о причинении телесных повреждений.

Дальнейшим разбирательством занимается полиция.

Ранее в гипермаркете Петрозаводска задержали женщину с фальшивыми деньгами.