В Петрозаводске женщина сбила 7-летнего ребенка

ДТП произошло 15 мая на ул. Сусанина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В среду, 15 мая, в 22.30 во дворе дома №22 по ул. Сусанина, водитель автомобиля Daewoo Nexia совершила наезд на 7-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованного транспортного средства, не убедившись в безопасности.

Ребенок получил травмы, госпитализирован.