В Петрозаводске женщина украла 60 тысяч у знакомого, с которым провела вечер

В Петрозаводске 47-летний мужчина заявил в полицию о краже у него 60 тысяч рублей с банковской карты.

Об этом сообщили в карельском МВД.

Выяснилось, что накануне мужчина проводил время в компании своей знакомой. "Пару раз он просил ее сходить в магазин, купить необходимые продукты, а для оплаты давал свою банковскую карту и сообщал пин-код", - рассказали в министерстве.

Сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что именно эта дама причастна к исчезновению денег.

"Уходя из дома знакомого, она забрала и карту, которой оплатила покупку мобильного телефона, продуктов, а 20 000 рублей сняла через банкомат", - отметили в МВД.

35-летняя, ранее судимая подозреваемая уже дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.