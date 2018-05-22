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Новости. Экономика
16:54, 22 Мая 2018

В Петрозаводске женщина украла игровую приставку из магазина

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Сотрудники полиции задержали посетительницу магазина, которая "забыла" заплатить за игровую приставку.

О краже в полицию сообщил работники магазина бытовой техники, расположенного в одном из торгово-развлекательных центров столицы Карелии. Пропажа была обнаружена во время проведения ревизии. Причиненный ущерб составил более 30 тыс. рублей.

"Изучая обстоятельства совершения кражи, оперативники на записи камер видеонаблюдения заметили предполагаемого похитителя. Молодая женщина, осматривая товары на прилавке, взяла игровую приставку и положила в сумку. Миновав противокражные системы магазина, которые не среагировали на выносимый товар, она скрылась", - отметили в пресс-службе МВД Карелии.

Полицейские установили личность подозреваемой в краже. Ей оказалась 30-летняя жительница Петрозаводска, которая уже привлекалась к уголовной ответственности. Похищенную игровую приставку она продала, а сама вновь стала фигурантом уголовного дела.

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